Бійці РДК продовжують контролювати Нову Таволжанку.

Міноборони Російської Федерації у зведеннях за вечір неділі, 4 червня, і першу половину дня понеділка, 5 червня, заявило про неодноразово відбиті атаки "диверсантів" на Нову Таволжанку в Бєлгородській області РФ.

Відомство країни-агресора стверджує, що дві групи "терористів" намагалися прорватися в Бєлгородську область в районі населеного пункту Нова Таволжанка, в тому числі, форсувавши річку.

"[Вони] були знищені ударами авіації та артилерії, ліквідовано понад 10 терористів", – йдеться у зведенні МО РФ.

Уточнюється, що з "диверсантами" боролися війська російської армії і бійці Федеральної Служби безпеки.

Оперативний штаб Бєлгородської області також запевняє, що "інформація про вторгнення українських військ у Бєлгородській області – фейк".

Своєю чергою "Російський добровольчий корпус", які раніше зайняв Нову Таволжанку і взяв групу російських військових у полон, стверджує, що населений пункт залишається під контролем.

"Попри запевнення влади, бійці РДК продовжують контролювати Нову Таволжанку", – заявили в підрозділі і показали відео, як передбачається, переміщення вулицями села.

Ситуація в Новій Таволжанці - що потрібно знати

У низці населених пунктів Бєлгородської області РФ, зокрема, Шебекіно, Новій Таволжанці і Муромі, що знаходяться поблизу українського кордону, "неспокійно". 1 червня після серії рейдів на прикордонні російські добровольці з "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" зайшли на територію цих населених пунктів і заявили, що починають другий етап спецоперації в Бєлгородській області. У передмісті Шебекіно (Нова Таволжанка, Титівка) йшли бої. Місцеві жителі показували роботу партизанів.

4 червня стало відомо, що бійцям вдалося взяти в полон кілька солдатів російської армії. Вони запропонували Бєлгородському губернатору В'ячеславу Гладкову зустріч в обмін на полонених. Гладков висунув свої умови і на зустріч не з'явився. Полонені будуть передані Україні для подальшого обміну.

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