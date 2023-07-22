Також можливо, мають місце спроби зіпсувати репутацію ФСБ Росії, в якій служив Гіркін.

Арешт Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) 21 липня може бути публічним проявом зміщення балансу сил між кремлівськими угрупованнями. Як говориться в новому звіті Інституту вивчення війни, можливо, мають місце спроби зіпсувати репутацію Федеральної Служби безпеки Росії (ФСБ), в якій служив Гіркін.

Аналітики нагадують, що Слідчий комітет Росії заарештував Гіркіна 21 липня, він перебуватиме під вартою до 18 вересня за екстремістською поправкою. Деякі джерела припустили, що спровокувати арешт могли скарги "Вагнера" на Гіркіна. Одне з джерел стверджувало, що арешт пов'язаний з переслідуванням з боку російської влади російських "патріотів", які вважаються нелояльними Путіну.

Водночас, як зазначає ISW з посиланням на російські інсайдерські джерела, арешт Гіркіна очевидно є частиною зусиль Кремля щодо придушення обраних високопоставлених російських ультранаціоналістів після заколоту ПВК "Вагнер". Російське джерело, пов'язане з російськими спецслужбами, оприлюднило документ, в якому Адміністрація президента Росії нібито наказала російській владі "вжити репресивних заходів проти тих, хто божевільний, включаючи Стрєлкова-Гіркіна". Документ також націлений на кількох відомих пропагандистів, включаючи Маргариту Симоньян, відомих блогерів, депутатів Держдуми Росії з широкою присутністю в Інтернеті і Пригожина.

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Також, на думку аналітиків, арешт Гіркіна вказує на те, що російські чиновники можуть переслідувати відомих ультранаціоналістів, які регулярно розкривають інсайдерську інформацію про Кремль.

ISW постійно оцінює, що Гіркін, ймовірно, користується підтримкою невідомого силовика - можливо, з Федеральної Служби безпеки (ФСБ) Росії, - який просував свої інтереси, використовуючи Гіркіна в якості каналу для розкриття обраної інформації російському ультранаціоналістичному інтернет-спільноті.

Російська влада заарештувала 14 липня колишнього офіцера ФСБ полковника Михайла Полякова, який, як повідомляється, керував кількома популярними інсайдерськими каналами Telegram, що спекулювали на внутрішній динаміці Кремля і Міноборони Росії між різними фракціями. Один воєнкор зауважив, що увага ЗМІ до арешту Полякова говорить про те, що якась неназвана фігура намагається зіпсувати репутацію ФСБ.

"Повстання "Вагнера", ймовірно, змінило баланс сил в Кремлі, потенційно позбавивши деяких покровителів, в тому числі покровителя Гіркіна, прихильності Путіна і, отже, частини їх влади. Хоча конкретні зв'язки Гіркіна залишаються невідомими, недавні репресії проти ультранаціоналістичних діячів у зв'язку з російськими службами безпеки, ймовірно, є публічним проявом значних змін у силовій політиці Кремля", - підсумовують аналітики ISW.

Арешт Гіркіна - що відомо

Гіркіна затримали вранці 21 липня, у його московській квартирі. Повідомлялося, що його заарештували за статтею про екстремізм в Інтернеті. Зараз він перебуває в СІЗО, йому загрожує до 5 років в'язниці.

Відомо, що терорист неодноразово критикував і російського президента Володимира Путіна, і військове керівництво Росії за некомпетентність.

Арешт Гіркіна став продовженням масових чисток серед російського військового керівництва, що набирають обертів останнім часом.

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