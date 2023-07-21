У квартирі терориста проводять обшук.

У п'ятницю, 21 липня, співробітники правоохоронних органів РФ затримали терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна). Про це в його Telegram-каналі повідомила дружина Мирослава Регінська.

"Сьогодні, приблизно об 11:30 до нас приїхали представники Слідчого комітету. Мене в цей час вдома не було. Незабаром, зі слів консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли в невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуті звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм)", – йдеться в повідомленні, опублікованому від її імені.

Факт затримання підтверджують також російські ЗМІ Baza і РБК з посиланням на джерела в правоохоронних органах і адвоката Гіркіна.

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Зараз, як повідомляється, в квартирі терориста проводять обшук. Затримання пов'язують із заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнер".

Ігор Стрєлков-Гіркін - що потрібно знати про переслідування терориста

Наприкінці 2022 року аналітики ISW констатували, що терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) потрапив до "елітного списку" тих, хто може критикувати російського диктатора Володимира Путіна без жодної видимої відплати.

У публічних заявах Гіркін атакував Міністра оборони Сергія Шойгу, главу Генштабу РФ Валерія Герасимова, ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та інших.

У квітні терориста вимагали перевірити на предмет дискредитації ЗС РФ.

Раніше цього місяця поліція зірвала проведення заходу за участю Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

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