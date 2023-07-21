Максимальне покарання, яке загрожує військовому злочинцеві, - п'ять років позбавлення волі.

Затриманий в московській квартирі терорист і військовий злочинець Ігор Гіркін не уникнув арешту – Міщанський суд Москви взяв його під варту на два місяці.

Як пише "Медіазона", слідство вимагало заарештувати його, посилаючись на те, що у він – відома особистість зі зв'язками в правоохоронних органах, яка володіє навичками конспірації і може легко сховатися.

Під час судового засідання Гіркін попросив призначити йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а не взяття під варту, як вимагало слідство, посилаючись на стан здоров'я – у нього нібито було діагностовано стенокардія другого ступеня, але довідок він отримати не встиг.

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Суд погодився з аргументами звинувачення і помістив терориста під варту до 18 вересня 2023 року. Адвокат Гіркіна вже анонсував, що оскаржуватиме рішення суду.

У чому звинувачують Гіркіна - деталі справи

Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) затримали за звинуваченням у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в Інтернеті. Слідчий, який виступив на суді, уточнив, що справу проти нього було відкрито 18 липня.

За словами адвоката Олександра Молохова, увагу слідства привернули два дописи Гіркіна в Telegram, опубліковані 25 травня минулого року. Один з них був присвячений "безвідповідальності і шкідництву з боку командування і влади "ДНР", які виражалися, зокрема, в затримці виплат "воїнам" 105-го і 107 полків так званих "збройних сил "ДНР" на три місяці. В кінці допису Гіркін пише: "Громадяни, та ж за таке розстрілювати мало ... І зовсім не обурених мобілізованих бійців!".

Максимальне покарання за частиною статті, за якою судять Стрєлкова, - п'ять років позбавлення волі.

Затримання Гіркіна - як це було

Після полудня в п'ятницю, 21 липня, дружина колишнього "міністра оборони "ДНР", терориста і військового злочинця Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) Мирослава Регінська заявила, що близько 11:30 в московську квартиру, де вони мешкають, приїхали представники слідчого комітету. Гіркін в цей час перебував вдома один. Терориста затримали і вивезли в невідомому напрямку, в квартирі пройшли обшуки.

Згодом стало відомо, що до затримання Гіркіна, який місяцями безкарно критикував російську владу за недостатні успіхи у війні проти України, могли бути причетні співробітник ПВК "Вагнера" і москвичка – обидва зверталися до правоохоронних органів у зв'язку з його дописами в Інтернеті.

Соратники військового злочинця в окремій заяві вимагали звільнити Гіркіна і назвати замовників його затримання.

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