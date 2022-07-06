Радник глави ОПУ відмітив, що Миколаїв росіяни не узяли.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович пояснив, чи є загроза захоплення Одеси. Він нагадав, що Миколаїв росіяни не взяли.

Про це він розповів, коментуючи ймовірність взяття Одеси окупантами в ефірі "Фейгін.Live".

"Для того, щоб хоч що - те зробити з Одесою, потрібно спочатку узяти Миколаїв. Ці перспективи були обламані навіть на початку війни", - зазначив Арестович.

За його словами, зараз у російської армії немає жодних шансів взяти Одесу.

"Ви просто подумайте... для того, щоб взяти Лисичанськ і Сєвєродонецьк, 60% (російських) військ, які є в Україні, 9/10 російської армії, були зосереджені в цих містах. 90 днів. Щоб повторити цей успіх, потрібно знову притягнути ці 60%. Як вони будуть їх притягувати на Одеський напрямок?"- підсумував радник глави ОПУ.

Як раніше повідомляло УНІАН, у Корабельному угрупованні ворожого флоту Російської Федерації скоротилася кількість ракетних носіїв у Чорному морі. Наразі у морі знаходяться три надводних і два підводних носія ракет. Загальне спорядження-32 крилаті ракети, якими можуть вдарити по території України.

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