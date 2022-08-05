Зараз російський режим намагається виставити азовців покинутими Україною.

Радник глави офісу президента України Олексій Арестович пояснив, чому Кремль так ненавидить окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов".

Про це він розповів у бесіді з Юлією Латиніною.

"Проблема "Азова" полягає в тому, що у росіян до них персональна ненависть. Для російського режиму вони уособлюють все те, що вони ненавидять, з чим вони воюють. "Нацбатальйон", причому високомотивований, пустив крові дуже багато їм, стояв до кінця, робив це з таким драйвом. Вони ж б'ють в найголовнішу точку ідентифікації всього путінського режиму, мовляв "ми нещадно тиснемо і є один спосіб - або загинути, або поклонитися". Азов не зробив ні те, ні інше", - пояснив Арестович.

Зараз кремлівський режим намагається виставити військовополонених захисників Маріуполя поламаними та кинутими своїм керівництвом і Україною.

"Їм потрібно розтоптати і ім'я "Азов", і сам" Азов", щоб його фізично не було. Тоді вони здобудуть повну і беззастережну моральну перемогу тут, як то кажуть. І саме тому ми зробимо все, щоб не дати їм це зробити. Не тільки ми, а й наші міжнародні партнери", - підкреслив він.

Як писав УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка Донецької області прогримів вибух. Було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені.

Росія відразу ж звинуватила в події Збройні Сили України.

Україна заявила, що вибух в Оленівці був терористичним актом, з метою приховати військові злочини РФ, дискредитувати ЗСУ та зірвати поставки Західної зброї.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою її власника Євгена Пригожина.

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