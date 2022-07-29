Спецслужби вимагають, аби гаранти життя та здоров'я українських військовополонених негайно відреагували на злочин.

Служба безпеки України, Головне Управління розвідки Міноборони, Збройні сили України та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини виступили зі спільною заявою щодо масового вбивства українських військовополонених в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області

Як йдеться в заяві, відразу після вибуху в Оленівці Росія звинуватила Україну в обстрілі виправної колонії з використанням американської зброї та вбивстві українських військових.

"Вчинений вибух є цинічним терористичним актом Російської Федерації, військовою провокацією та класичною false flag operation, метою якого є приховування воєнних злочинів, дискредитація Збройних сил України, зрив постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги в українському суспільстві", - наголошується в заяві.

Українська сторона акцентує, що ЗСУ завдають ударів винятково по російських військових об'єктах: складах з паливом, озброєнням та боєприпасами, командних пунктах, об'єктах військової інфраструктури.

"Українська армія має достатньо засобів для ідентифікації цілей, включно з системами космічної розвідки. Україна не здійснювала ракетних та артилерійських обстрілів смт Оленівка", - йдеться в заяві.

Зазначається, що 16 травня, за посередництва ООН та МКЧХ, розпочався процес евакуації захисників Маріуполя з території заводу "Азовсталь", що тривалий час був оточений та знаходився під ударами російських військ. Формат евакуації передбачав встановлення режиму тиші та здачу українських військових в полон з подальшим обміном під гарантії ООН та МКЧХ. Цей формат був обраний та затверджений захисниками Маріуполя, які брали участь в перемовинах.

29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисники, серед них - 95 оборонців "Азовсталі".

Ключовою умовою обраного формату були зобов'язання російської сторони перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров'я українських захисників. Ця гарантія була цинічно порушена, наголошується в заяві.

"В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії смт Оленівка відбулося організоване вбивство українських військовополонених. На спланований характер цього злочину та вчинення його російською стороною вказують багато задокументованих доказів: зокрема умисне переведення бійців в нове приміщення незадовго до вибуху, аналіз характеру ушкоджень та руху вибухової хвилі, перехоплення телефонних розмов бойовиків, відсутність обстрілів у вказаному місці та інші. Все це не залишає сумніву: вибух в Оленівці був російським терористичним актом та грубим порушенням міжнародних домовленостей", - підкреслюється в заяві.

Так, СБУ, ЗСУ, ГУР та омбудсмен вимагають від ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Росією.

Також вони вимагають негайно направити представників ООН, МКЧХ, Уповноваженого ВР з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії.

Оленівський злочин: що відомо про вбивство українських військовополонених в колонії

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 29 липня, проросійські бойовики заявили про загибель 50 українських бійців внаслідок удару по Оленівській колонії.

У Генштабі ЗСУ заявили, що Збройні Сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомляв, що жителі окупованої Оленівки інформували про роботу російських "Градів" по колонії, де утримувалися українські військовополонені.

Згодом було висунуто версію, що будівлю колонії в Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, могли підірвати зсередини.

ГУР МО сповістило, що вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі".

"Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських Захисників", - зазначає ГУР МО.

Лідер "Азова" Андрій Білецький оголосив "полювання" на кожного злочинця, причетного до вбивства полонених "азовців" в Оленівці.

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