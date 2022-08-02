Це ніяк не позначиться на переговорному процесі щодо обміну полоненими.

Визнання Верховним судом Російської Федерації українського полку "Азов" "терористичною організацією" є правовим нонсенсом.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Telegram-каналі.

За його словами, таке рішення є суто внутрішнім пропагандистським продуктом, адже ні на що не впливає.

"Трішки дивно звучить: країна, яка стоїть за крок до того, щоб бути визнаною спонсором тероризму і яка порушує будь-які правила та звичаї ведення війни, визнає когось терористичною організацією… Будь-які рішення в російських юрисдикціях стосовно України чи її військовослужбовців не матимуть жодної правової цінності для світу та не позначаться на переговорному процесі щодо обміну полоненими", - зазначив Подоляк.

Також він нагадав, що "Азов" - це не добровольчий батальон, а окремий загін спеціального призначення у складі 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України.

"Частина наших Збройних Сил, яка абсолютно чітко виконувала накази, дотримувалася всіх аспектів ведення бойових дій та абсолютно чітко захищала територію своєї країни. Це ключове у розумінні ситуації: лише російська армія є окупантом на чужій території, і тому будь-які дії проти цієї армії є цілком законними", - підкреслив він.

За його словами, рішення судів РФ не матимуть ніяких наслідків у міжнародному правовому полі.

"Тоді як Росія, безумовно, має бути офіційно визнана державою-терористом. Зокрема у зв’язку з незаконним використанням внутрішньої юрисдикції для маскування свого умисного порушення прав військовополонених", - написав Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, після цього рішення бійці "Азова" закликали Держдеп США і уповноважені органи інших держав визнати РФ державою-терористом.

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