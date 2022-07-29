Теракт в Оленівці має дві складові, одна з яких полягає у приховуванні масштабів воєнних злочинів російських окупаційних військ в Україні, вважає очільник ОП.

Росіяни заздалегідь планували вчинити воєнний злочин в Оленівці, за що їх треба визнати країною-спонсором тероризму.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

"Оленівка. Акт тероризму, який росіяни планували заздалегідь. Вони завдали по колонії, де утримувались військовополонені українські воїни, бійці "Азову", прицільного удару. А тепер намагаються брехати, звинувачуючи Україну. Особливо цинічно виглядає інформація про те, що жоден з представників колонії не постраждав", - написав Єрмак.

Він нагадав, що це далеко не перша провокація російських окупаційних військ з 2014 року, бо можна згадати хоча б збиття літака рейсу MH17, у чому росіяни також звинувачували Україну.

За словами Єрмака, мета "оленівського теракту" росіян, який справедливо порівнюють з Катинню, має кілька складових.

"Перша - це спроба кинути тінь на ЗСУ та використання західної зброї нашою армією. Не секрет, що Росія найбільше прагне зупинити підтримку наших союзників і постійно вчиняє провокації. Бо українська армія із західною зброєю знищує їхні війська", - зазначив він.

Він наголосив, що про цю тактику росіян "свідчить й оперативна робота пропагандистів, а також ботоферм у соцмережах, в Твіттері, які розносять вигідні для росіян смисли. Але ми також робимо все, щоб світ дізнався правду". Однак, як заявляє Єрмак, світ знатиме, що Росія - країна-терорист.

"Друга - Росія намагається приховати свідчення про масштаби воєнних злочинів", - вважає керівник ОП.

Він додав, що російський терор - це спроба зламати і залякати українців.

"Але українці давно довели, що відповідь на російський терор буде максимально жорсткою. Саме росіяни вбивають наших людей", - підкреслив Єрмак.

"Злочин в Оленівці - це ще один доказ того, що Росія має бути визнана країною-спонсором тероризму. Їхня брехня буде швидко розкрита і зрозуміла всім. Ми відповідаємо на полі бою, а також збираємо докази воєнних злочинів для покарання російських злочинців. Кожен з них буде у "Книзі катів". І кожен відповідатиме за все на лаві підсудних, і не тільки. Світ має справу зі злочинцями. Єдине правильне рішення - дати жорстку відсіч", - підсумував Єрмак.

Нагадаємо, 29 липня, проросійські бойовики повідомили про загибель 40 українських бійців в результаті обстрілу Оленівської колонії в Донецькій області. Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла. Російські ЗМІ написали, що виправну установу нібито обстріляли українські війська.

У Генштабі заявили, що підрозділи Збройних сил України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по Оленівці, обстріл виправної установи в цьому селищі здійснила армія РФ, щоб приховати тортури над в'язнями та розстріли.

Оленівка розташована під Маріуполем, у селищі знаходяться дві фільтраційні в'язниці російських окупантів.

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