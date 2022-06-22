Українська сторона передала російській "когось знакового".

Рішення про обмін українського парамедика Юлії Паєвської (Тайри) було прийнято на найвищому рівні, в тому числі в Москві.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.

За його словами, українська сторона передала російській "когось знакового". Однак він не став підтверджувати або спростовувати обмін Тайри на "сина друга Кадирова", про що раніше повідомляли Засоби масової інформації.

"Знакових ми набрали достатню кількість і на них вдаються дуже серйозні обміни", - додав Арестович.

Як відомо, українська парамедик Юлія Паєвська потрапила у російський полон орієнтовно в середині березня. Російські пропагандисти називали її "учасницею Азова".

17 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Паєвську вдалося звільнити з полону.

Після цього "Тайра" записала перше відео, в якому подякувала президенту за допомогу і повідомила, що зараз знаходиться в безпечному місці.

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