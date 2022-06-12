Міністр оборони Китаю вважає, що Сполучені Штати "затягують конфлікт" між Росією і Україною шляхом надання зброї і підтримки Україні.

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що його країна ніколи не надавала зброю Росії для війни проти України.

Про це Фенхе сказав на щорічній конференції з питань оборони "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі, повідомляє видання The Washington Post.

Як зазначає американське видання, схоже, що Вей Фенхе применшив підтримку Китаєм Москви, одночасно повторюючи лінію Пекіна, що Сполучені Штати винні у загостренні конфлікту.

"Дозвольте мені чітко заявити: стосовно питання України, Китай ніколи не надавав будь-яку матеріально-технічну підтримку Росії", - наголосив Фенхе, відповідаючи на запитання про усе ближчі зв'язки Пекіна з Москвою.

Він описав відносини Китаю і Росії як "партнерство, а не альянс".

"Це не цілеспрямовано проти будь-якої третьої країни", - заявив він.

Міністр оборони додав, що відносини і співпраця Китаю з Росією "продовжуватимуть розширюватися".

Він вважає, що Сполучені Штати "затягують конфлікт" між Росією і Україною шляхом надання зброї і підтримки Україні, одночасно очолюючи політику міжнародних санкцій проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, раніше США пригрозили Китаю масштабними санкціями і експортним контролем. У Вашингтоні побачили ознаки того, що Народно-визвольна армія Китаю підтримує Збройні Сили Російської Федерації.

При цьому Київ запропонував Пекіну виступити одним з гарантів безпеки.

24 травня Китай і Росія провели свої перші з початку повномасштабної війни в Україні спільні військові навчання. Японія і Південна Корея були змушені підняти винищувачі.

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