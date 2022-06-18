Український парамедик Юлія Паєвська ("Тайра") записала перше відео після російського полону.
Ексклюзив опублікував у своєму Telegram військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Паєвська подякувала президенту за допомогу у звільненні та наголосила, що зараз перебуває у безпечному місці.
Як писав УНІАН, 17 червня український лідер Володимир Зеленський заявив, що Паєвську звільнили з полону.
У полон Юлія потрапила орієнтовно в середині березня. Російські пропагандисти називають її "учасницею Азову".
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