Йдеться про 35 танків та 55 броньованих машин.

"Армія дронів" завдає значних втрат російським окупантам на різних напрямках фронту. За тиждень ЗСУ знищили 201 одиницю техніки ворога.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров в Telegram, з 4 по 11 вересня українські захисники завдяки дронам "мінуснули" 35 танків, 55 броньованих машин, 58 вантажівок.

"Дрони за кілька тисяч доларів уражають російську техніку вартістю в десятки мільйонів. Розвиваємо оборонні інновації далі, щоб зберігати життя військових та технологічно перемагати на полі бою", - зазначив Федоров.

Відео дня

Армія дронів - останні новини

Як повідомляв УНІАН, воїни Збройних сил України пройшли бойову підготовку на роботизованих платформах від "Армії дронів". Перша партія нового озброєння, яке складається з 25 бойових турелей "Шабля" і 5 наземних платформ "Рись", відправилась на фронт.

За словами Федорова, роботизовані системи в поєднанні з дронами допоможуть ефективніше уражати ворожу армію.

Вас також можуть зацікавити новини: