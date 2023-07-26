Держава упродовж 2023-го закупить у сотні разів більше дронів, ніж минулого року, зазначив міністр цифрової трансформації.

Державна програма "Армія дронів" на підтримку українського контрнаступу відправляє на фронт 1 700 безпілотників.

У Мінцифри розуміють важливість для фронту звичайних "Мавіків", тому за цей рік держава закупить ще тисячі таких дронів, що "в сотні разів більше, ніж минулого року". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

"Підтримуємо контрнаступ - відправляємо на фронт 1 700 безпілотників. Серед них - ударні та розвідувальні коптери. "Пташки" зі штучним інтелектом, який допоможе ефективно розпізнавати, а потім знищувати ворожі цілі. Всі безпілотники придбані в межах державної програми "Армія дронів", - зазначив чиновник.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації почало підготовку ще 10 тисяч операторів безпілотних літальних апаратів в межах проекту "Армія дронів".

Також 21 липня стало відомо, що українські "пташки" проекту "Армія дронів" лише за ніч знищили два російських танки на суму в понад 4,4 мільйона доларів.

26 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу на форумі, присвяченому річниці проекту "Армія дронів", заявив, що Кабінет міністрів України цього року інвестує 40 мільярдів гривень в українських виробників безпілотників.

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