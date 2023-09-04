Було знищено 63 окупанта, 37 танків, 29 гармат, чотири міномети, 29 вантажівок, 14 складів палива, дві РСЗВ, 13 САУ, одне радіотехнічне обладнання.

За останні сім днів, з 28 серпня по 4 вересня, ударними підрозділами, що забезпечуються в межах армії дронів, було уражено 189 одиниць техніки росіян.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Оператори Армії дронів уразили 189 одиниць техніки росіян на мільйони доларів. За останні 7 днів завдяки професіоналізму наших воїнів в окупантів — мінус 37 танків, 44 броньовані машини, 30 опорних пунктів", - зазначив він.

Відео дня

Також було знищено 63 окупанта, 29 гармат, чотири міномети, 29 вантажівок, 14 складів палива, дві РСЗВ, 13 САУ, одне радіотехнічне обладнання.

"Працюємо над тим, щоб Армія дронів зростала, та забезпечуємо військових технологіями", - додав Федоров.

Армія дронів

Як повідомляв УНІАН, бійці Збройних сил України пройшли бойову підготовку на роботизованих платформах від Армії дронів. Перша партія нового озброєння вже відправилась на фронт.

Зокрема, на фронт передали 25 бойових турелей "Шабля" і 5 наземних платформ "Рись". Техніку розподілили між 10 підрозділами Сил оборони, які воюють по всій лінії фронту.

Федоров зазначив, що роботизовані системи в поєднанні з дронами допоможуть ефективніше уражати ворожу армію.

Вас також можуть зацікавити новини: