ЗСУ отримають 900 FPV-дронів та понад сто Mavic та Matrice.

Державний проект "Армія дронів" передає понад тисячу безпілотників та 30 роботизованих систем вітчизняного виробництва.

Як повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram, українські воїни отримають 900 FPV-дронів та понад сто Mavic та Matrice. За словами міністра, вони вже зарекомендували себе "як ефективні та смертоносні".

Крім того, на фронт відправлять роботизовані системи українського виробництва:

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25 бойових турелей з дистанційним керуванням "Шабля". Це система для зброї, яку можна встановити на авто, в бліндаж, окоп або інше місце. Оператори можуть з безпечного місця керувати туреллю та уражати ворожі позиції;

п'ять наземних платформ "Рись". Роботи допомагають військовим перевозити озброєння та обладнання в гарячі точки. У поєднанні з турелями вони перетворюються на "смертельну" зброю проти ворога.

"Технології та інновації відіграють ключову роль у сучасній війні. Для перемоги потрібно ще більше дронів та військових інновацій. Продовжуємо технологічну мобілізацію", - зазначив Федоров.

"Армія дронів" - останні новини

26 липня програма "Армія дронів" для підтримки українських контрнаступальних дій відправила на фронт 1 тисячу 700 безпілотників. Тоді міністр цифрової трансформації зазначив, що держава цього року закупить у сотні разів більше дронів, ніж торік.

29 серпня повідомлялося, що безпілотник "Армії дронів" допоміг ефективно вразити техніку росіян на Куп’янському напрямку. Росіяни тоді втратили танк Т-80, дві гаубиці САУ 2с19 та вежу із системою радіоелектронної боротьби. Вартість ураженої техніки окупантів дорівнювала понад 6 мільйонів доларів.

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