Також знищено шість САУ, 52 гармати та три РСЗВ.

Завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах "Армії дронів", за тиждень (15-29 січня) уражено 26 російських танків, 54 бойові броньовані машини, 85 вантажівок і 87 окупантів.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Танки, гармати і вантажівки - "Армія дронів" поповнює список російських втрат. Підрозділи БпЛА за минулий тиждень уразили 26 російських танків, 54 бойові броньовані машини, 85 вантажівок і 87 окупантів", - заявив Федоров.

Відео дня

Він також зазначив, що відеопідтвердження кожної відмінусованої одиниці.

Крім того, за інформацією віце-прем'єра, за тиждень Силами оборони знищено шість САУ, 52 гармати, 19 одиниць радіотехнічного обладнання, 309 опорних пунктів, три РСЗВ російських окупантів.

Армія дронів - що відомо

"Армія дронів" - проект, який започаткували влітку 2022 року для безперебійної закупівлі безпілотних літальних апаратів для потреб Сил оборони України, їхній ремонт, а також навчання та тренування пілотів-операторів.

У 2023 році на ці потреби виділили 40 мільярдів гривень з держбюджету, а у 2024 - на цей проект передбачено 48 мільярдів гривень.

9-16 жовтня "Армією дронів" ліквідовано 428 одиниць техніки противника. Це був абсолютний рекорд. Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки.

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