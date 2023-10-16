Росіяни втратили, зокрема, 101 гармату, 88 броньованих машин та 75 танків.

Втрати ворога на 16 жовтня завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах "Армії дронів", за тиждень (9-16 числа) серйозно зросли - ліквідовано 428 одиниць техніки.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі. "Абсолютний рекорд від "Армії дронів" - бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень. Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки. Тож у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання", - заявив він.

Також, за інформацією Федорова, за тиждень знищено 52 САУ, два засоби ППО, два міномети, одну РСЗВ, 178 опорних пунктів противника та 206 російських загарбників.

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Проект "Армія дронів" започаткували влітку минулого року. Він передбачає постійну закупівлю безпілотних літальних апаратів для потреб Сил оборони України, їхній ремонт, а також навчання та тренування пілотів-операторів.

Цьогоріч "Армія дронів" отримала 40 мільярдів гривень з держбюджету, а наступного року на цей проект передбачено 48 мільярдів гривень. За даними українських посадовців, за перші шість місяців поточного року було підготовлено 10 тисяч операторів дронів. Однак, вже зараз проект вийшов на новий темп - кожні 10 тисяч операторів будуть готувати за три місяці.

З 18 до 25 вересня "Армією дронів" уражено 27 ворожих танків, 64 гармати та 68 російських загарбників. З 25 вересня до 2 жовтня українські захисники уразили 220 одиниць техніки російських окупантів. З 2 до 9 жовтня, знищено 27 танків та 39 бойових броньованих машин російських окупантів.

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