Було створено протидиверсійні резерви, повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" з нарощуванням диверсійних дій у тилу українських підрозділів. Таку заяву зробив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"У такий спосіб вони намагаються заходити зокрема в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються. Для ефективної протидії ДРГ (диверсійно-розвідувальна група, – УНІАН) створили та застосовуємо протидиверсійні резерви, завдання яких – пошук та знищення ДРГ противника", – наголосив він у телеграм-каналі.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що найбільш складна ситуація на фронті зараз спостерігається на Покровському, Добропільському, а також на Новопавлівському напрямках.

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"Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках", – пояснив Сирський.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Росіяни завдали бомбового удару по Херсону, поціливши по стратегічно важливому мосту, що веде до мікрорайону Корабел.

На тлі удару влада закликає мешканців мікрорайону Корабел до евакуації. Зазначається, що було ускладнено логістику, через що важко буде підвозити продовольство. Крім того, пошкоджено газогін, відповідно певний час мікрорайон буде без газу.

Тим часом український військовий із позивним "Алекс" повідомив, що росіяни посилюють атаки "Шахедами" у прифронтових містах. Крім того, дрони типу "Шахед" зʼявилися у розпорядженні російських підрозділів, які задіяні безпосередньо в зоні бойових дій.

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