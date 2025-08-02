Певний час цей мікрорайон буде без газу, також складно буде завозити продовольство.

Влада Херсонської області закликає мешканців мікрорайону Корабел до евакуації на тлі російського удару по мосту в Херсоні. Відповідну заяву опублікував в телеграм-каналі очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, наполегливо закликаю місцевих жителів евакуюватися. Внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше", – написав він.

До того ж, внаслідок російського удару було пошкоджено газогін. Відповідно, певний час цей мікрорайон буде без газу.

"Тож закликаю людей евакуюватися до інших районів Херсона. Там ви отримаєте всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання. Детальніше про те, як виїхати розкажуть фахівці обласного контакт-центру. Звертайтеся за номерами: 0800 101 102 або 0800 330 951", – поінформував Прокудін.

Окремо він наголосив, що Сили оборони України контролюють ситуацію. За його словами, російські окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, будуть знищені негайно.

Удар по мосту в Херсоні

2 серпня російські окупанти завдали бомбового удару по Херсону. Ворог вдарив по стратегічно важливому мосту в межах міста, намагаючись відрізати від великої землі один район.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Він додав, що також постраждали три приватні будинки та багатоповерхівка.

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