Міст поєднує цілий район із великою землею.

Російська армія завдала бомбового удару по одному з мостів в межах міста Херсон, намагаючись відрізати від великої землі великий район. Про це у своєму телеграм повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби. Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел", – написав він.

За словами Прокудіна, окрім самого мосту внаслідок удару також постраждали три приватні будинки та багатоповерхівка.

Відео дня

На момент цієї публікації інформації щодо постраждалих не було.

Наразі немає офіційної інформації про те, наскільки серйозними є ті пошкодження, які отримав міст. Однак у Мережі з'явилося відео, як стверджується, зняте на тому самому мосту невдовзі після прильоту. На цих кадрах видно, що в полотні моста є великі дірки, але загалом споруда встояла.

Що треба знати про район Корабел

Мікрорайон Корабел, який місцеві часто називають просто "Острів", розташований на Карантинному острові в південно-західній частині Херсона. На острові розташована промислова зона та житловий масив, який активно забудовували з кінця 1960-х.

Зі сходу район примикає до Дніпра, а з решти сторін від великої землі він відрізаний іншим рукавом Дніпра, який виділяють в окрему річку Кошева. З великою землею район сполучають лише два мости - автомобільний та залізничний. Без них потрапити на острів та виїхати з нього буде можливо лише повітрям, або уплав.

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