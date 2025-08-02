Цього року Росія трохи знизила оберти своєї гібридної агресії проти Заходу.

У 2025 році Росія помітно скоротила кількість гібридних атак і диверсій на території Європи. Однією з причин цього є повна некомпетентність диверсантів, яких доводиться вербувати серед дрібних злочинців. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно зі звітом аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень, у період з січня по травень цього року в Європі сталося 11 інцидентів, розцінених як російська гібридна атака. Натомість за весь 2024 рік цей показник перевищив 30 випадків.

За словами західних чиновників, які побажали залишитися анонімними, Росія могла стримати свої атаки на Європу у перші місяці роботи нової адміністрації в США, оскільки не хотіла одразу псувати стосунки з Дональдом Трампом. Ще одне можливе пояснення: потенційні виконавці, яких Росія вербує серед випадкових людей, менш охоче погоджуються на таку роботу, оскільки торік в Європі було схоплено багато їхніх попередників, і про це стало відомо публічно.

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Можливою причиною є те, що цього року російські спецслужби зосередили більше своєї уваги на диверсіях в Україні.

Зниження кількості інцидентів, можливо, почалося ще восени 2024 року, коли високопосадовці США звернулися до своїх російських колег із застереженням щодо таких операцій, кажуть обізнані джерела Bloomberg. Такі попередження були зроблені через побоювання американців, що росіяни замінують поштові літаки перед їх прибуттям в США, оскільки у липні 2024 року на вузловому терміналі поштової компанії DHL у Великій Британії якраз стався такий інцидент.

Деякі чиновники, з якими спілкувався Bloomberg, розповіли про ще одну, найцікавішу причину скорочення російських диврсій в Європі. За їхніми словами, у Росії, можливо, виникли труднощі з контролем над диверсійними операціями, оскільки в деяких випадках виконавці робили не зовсім те, чого хотіли росіяни. Це може бути наслідком ставки РФ на дрібних злочинців, яких росіяни наймали для подібних операцій. Ці виконавці виявилися некомпетентними та ненадійними.

Також є докази того, що деякі особи діяли з власної ініціативи в надії справити враження на потенційних російських наймачів, що теж загрожувало непередбачуваними результатами, кажуть джерела. Тепер російські спецслужби все частіше зобов’язують виконавців знімати процес диверсії на камеру, щоб показати, що вони діють чітко за планом, кажуть джерела.

Разом з тим опитані чиновники застерігають, що ослаблення диверсійної кампанії в Європі не означає повну відсутність диверсій зараз, а тим паче в майбутньому. Також фіксується тенденція, що Росія активніше влаштовує диверсії в країнах Східної Європи, аніж на заході континенту.

"Хоча цього року кількість диверсій зменшилася, європейські уряди продовжують фіксувати регулярні та серйозні випадки російських кібератак та більш традиційні спроби шпигунства, заявили деякі чиновники", – додає Bloomberg.

Протистояння Росії із Заходом

Як писав УНІАН, Росія готується до протистояння у космосі, в межах чого Кремль може вдатися до "ядерного саботажу" на орбіті. Вибух ядерної бомби на орбіті виведе з ладу супутники США, Європи та компанії SpaceX, позбавивши Захід переваги у космічній розвідці.

Також ми розповідали, що систематичними диверсіями в Європі Росія намагається не так реально нашкодити, як перевірити реакцію державних структур в різних країнах. Таку думку зокрема озвучував військовий експерт Олександр Мусієнко.

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