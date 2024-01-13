Йдеться про рахунок Сил оборони щодо нічного обстрілу з боку окупантів.

Сьогодні армія Російської Федерації втратила чотири ракети типу Х-101/555 під час спробу ракетного удару по півдню України. Всю кількість запущених цілей на 100% знищили.

Як повідомили у Силах оборони півдня, підрозділи ППО працювали в Миколаївській області - там знищено дві ракети типу Х-101/555. Уламки одної з них впали на житловий будинок в Баштанському районі. Спричинену пожежу вогнеборці оперативно ліквідували. Люди не постраждали

Ще по одній ракеті подібного класу знищено на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Окрім того, ще дві ракети іншого типу загарбники запустили по Миколаївській області.

"Дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, які ворог спрямував по Миколаївщині, вже традиційно втратили бойову спроможність у повітрі. Руйнувань і постраждалих не зафіксовано", - уточнили у Силах оборони.

Росія запустила ракети по Україні 13 січня - що відомо про злочин

В ніч на 13 січня та рано вранці російська армія завдала ракетного удару по Україні. Ворог застосував крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Загалом зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника. Зокрема, сім зенітних керованих ракет С-300/С-400, які було запущено з Бєлгородської області, три ударні БпЛА Shahed-136/131 летіли з Курської області, шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К - з Тамбова. Також йшлося, що ще до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС ворог пустив по Україні з Каспійського моря.

Окрім того, по Україні ворог ударив шістьма крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 - з території Брянської області, двома керованими ракетами Х-31П з двох літаків Су-35, які перебували на окупованій Херсонщині, та чотирма Х-59 з двох літаків Су-34.

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