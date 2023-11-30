У деяких випадках мова йде про цілеспрямоване знищення архівів, іноді це було звичайне мародерство з боку окупантів

За час повномасштабного вторгнення Україна втратила з вини російських військових мільйони історичних документів про злочини німецьких військ під час окупації українських територій у 1941-1944 роках. Про це йдеться в доповіді німецького Центру документації злочинів націонал-соціалістичного режиму "Архіви Арользена".

Так, були вкрадені або просто знищені документи, що підтверджують крадіжку нацистами українських культурних цінностей, злочини Голокосту, депортації населення тощо. Як підрахували експерти ЮНЕСКО, російська армія знищила в Україні 331 історично або культурно значущу споруду, в тому числі 29 музеїв, 13 бібліотек і одну будівлю архіву. Ще як мінімум п'ять архівів постраждали частково.

Наприклад, державний архів Херсона розграбований наполовину. Будівлю архіву в селищі Високопілля заміновано і до неї неможливо зайти, через що ще вцілілі там документи можуть бути втрачені цієї зими через погодні умови.

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"Росія використовує стирання історичної пам'яті як зброю. На цьому тлі ми вважаємо своїм обов'язком допомогти зберегти фонди", - заявив директор "Архівів Арользена" Флоріан Азулай.

Росія грабує і знищує музеї України

Як писав УНІАН, під час окупації Херсона росіяни викрали з місцевого художнього музею три картини відомого художника-мариніста Івана Айвазовського - "Буря вщухає", "Вид міста Одеси" і "Море". Музейники кажуть, що росіяни аналогічно крали роботи Айвазовського з інших музеїв.

Також ми розповідали, що в червні під час влаштованої росіянами повені в Херсонській області вода знищила будинок-музей відомої народної художниці Поліни Райко.

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