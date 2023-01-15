Викрадення музейних цінностей окупантами носить організований і системний характер.

Розграбування українських музеїв російськими окупантами стало найбільшим розкраданням предметів мистецтва з часів Другої світової війни. Про це пише The New York Times.

Згідно з даними прокуратури і самих музеїв, в одному тільки Херсоні окупанти вкрали понад 15 тисяч предметів мистецтва та об'єктів історичної спадщини. Загалом росіяни розграбували або повністю знищили понад 30 музеїв у Херсоні, Маріуполі, Мелітополі та інших містах.

Зазначається, що ці цифри стосуються лише задокументованих фактів. На практиці масштаби розкрадань можуть бути набагато більшими. За словами експертів, з якими поспілкувалися журналісти, це наймасштабніше розкрадання предметів мистецтва після Другої світової війни.

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Фахівці вважають, що метою грабунку було не тільки отримання матеріальних або історичних цінностей, але й прагнення позбавити Україну її культурної спадщини. Очевидці відзначають, що розграбування музеїв носило організований характер, причому під керівництвом російських фахівців.

Мародерство окупантів в Україні

Одним їх характерних елементів російського вторгнення в Україну стало системне і повальне мародерство. З перших днів війни зафіксовані численні факти грабежів, які здійснювали російські солдати. Символом цього стала вкрадена пральна машина.

Крім крадіжки майна з приватних будинків, росіяни відзначилися розграбуванням цілих підприємств. Наприклад, на Херсонщині окупанти розграбували історичне шато, яке пережило дві світові війни.

Однак найбезглуздішим проявом російської клептоманії стало викрадення живого єнота з Херсонського зоопарку. Показово, що цим епізодом росіяни, вочевидь, дуже пишаються.

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