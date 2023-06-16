Збереглася лише третина фресок.

В окупованих Олешках Херсонської області внаслідок повені майже повністю знищено будинок української художниці в жанрі наївного мистецтва Поліни Райко.

Про це повідомив у Facebook Семен Храмцов, представник Херсонського обласного благодійного фонду ім. Поліни Райко, виклавши фото та відео зруйнованого будинку.

"Це траур! Прислали відео з будиночку Поліни Райко... Більш внутрішніх стін обвалилися, тепер це жахливий опенспейс... Фресок десь 30-40% (зі стелями) збереглося, але "стіна з сестрами" повністю втрачена. І походу "муж-рибак", медсестра... все що нижче... Коти – наполовину, "дорога в рай" теж... Не знаю скільки він так ще вистоїть...", - повідомив він.

Як роповів Храмцов "Українській правді", поки Олешки окуповані, ніхто не займатиметься професійним збереженням творів Райко. Тож завдання найближчого часу – просушити будинок, з якого відійшла вода.

Він зазначив, що після деокупації треба буде формувати групу зі спеціалістів, їхати і рятувати все, що там залишилося.

Раніше повідомлялося про те, що будинок-музей художниці Поліни Райко в Олешках затоплено внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Поліна Райко - хто вона така

Поліна Андріївна Райко - українська художниця-самоучка в жанрі наївного мистецтва. Малювати почала у 69-річному віці. Розписала власний будинок, літню кухню, хвіртки, паркани і гаражні ворота.

Будинок Поліни Райко охороняється Законом України "Про охорону культурної спадщини". Її творчість ставлять в один ряд з мистецтвом Марії Примаченко та Катерини Білокур.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС окуповані Олешки пішли під воду. Однак російська окупаційна влада відмовилася рятувати людей, що опинилися у водяній пастці. А коли це робила українська влада - видавали це за свої подвиги.

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