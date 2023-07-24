БПЛА летіли не тільки в центр міста.

В ході сьогоднішньої атаки безпілотників у Москві цілями були Кремль, Міноборони РФ і вузол зв'язку Головного Командування Військово-морського флоту.

У неділю вранці в правоохоронні органи надійшло відразу кілька повідомлень про БПЛА в небі над Серпуховом – очевидці повідомляють, що сірі безпілотники літакового типу (точно такі використовувалися для атаки сьогодні) летять у бік Москви. Орієнтир – траса М-4 Дон, висота невелика-не більше 500 метрів, пише ВЧК-ОГПУ.

Ближче до недільного вечора дзвінки знову активізуються. О 22: 12 на висоті 30-поверхового будинку помітили Безпілотники в районі Сергієва Посада.

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Вже опівночі 24 липня об'єкт літакового типу з розмахом крил приблизно в 5 метрів летить на вкрай низькій висоті (20-метрів) бачать в районі села Маркове Раменського району. Місцевий житель запевняв по телефону чергового, що об'єкт неспішно рухався в бік Москви.

Очевидно, цілями атаки були Кремль і об'єкти Міністерства оборони. Але БПЛА летіли не тільки в центр міста. Так, на території центрального кладовища в Зеленограді знайдено безпілотник вертолітного типу без вибухового пристрою. Якраз поруч з місцем падіння знаходиться в/ч 45603-3 - Центр Зв'язку Головного командування ВМФ (вузол зв'язку Головного Командування Військово-морського флоту), який забезпечує управління силами ВМФ.

За даними джерела ВЧК-ОГПУ, це далеко не перший подібний інцидент і в черговий раз силами РЕБ безпілотник вдалося посадити на підльоті в секретній військовій частині.

Атака безпілотників на Москву 24 липня - деталі

24 липня Москву атакували невідомі безпілотні літальні апарати. Жителі багатьох районів міста повідомили про вибухи. Міністерство оборони Росії звинуватило Україну у спробі здійснити удар" по об'єктах на території Москви " за допомогою двох безпілотників.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи ранкову атаку безпілотників по Москві, зазначає, що цей процес триватиме і набирати обертів, поки російські окупанти не заберуться геть з України.

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