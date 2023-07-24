Представник ГУР підкреслив, що одночасно, у різних місцях, спостерігається багато "бавовни".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи ранкову атаку безпілотників по Москві, наголошує, що цей процес триватиме і набиратиме обертів, доки російські окупанти не заберуться геть з України.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ранкового влучання безпілотників по будівлях у Москві.

"Справді гарні новини, всіх тішать. Те, що "бавовна" відбувається у Москві, безпосередньо в тому квадраті, де знаходяться ключові установи сектору безпеки й оборони держави-терориста, держави-агресора, означає, що навіть такі об’єкти і небо над ними вже не контролюються режимом Путіна", - зауважив Юсов.

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Представник ГУР підкреслив, що одночасно, у різних місцях, спостерігається багато "бавовни": на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема у Криму, і паралельно – у Москві.

"Це процес, який буде тривати і буде набирати обертів, поки рашисти не заберуться геть з українських територій, і не відновиться справедливість в рамках міжнародного права, міжнародно визнаних українських кордонів", - наголосив Юсов.

Атака безпілотників на Москву - деталі

24 липня Москву атакували невідомі безпілотні літальні апарати. Жителі багатьох районів міста повідомили про вибухи. За словами мера столиці Сергія Собяніна, удар дронів нібито припав по двох нежитлових будівлях.

Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в спробі здійснити удар "по об'єктах на території Москви" за допомогою двох безпілотників. Як стверджує міністерство, втрат унаслідок цієї події немає.

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