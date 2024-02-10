Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА "Shahed" з району полігону Чауда (Крим).

Російські війська ввечері у суботу, 10 лютого, запустили ударні дрони в бік України. Нині вони становлять загрозу для південних областей. Про це повідомили у Повітряних силах.

Там зазначили, що зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА "Shahed" з району полігону Чауда (Крим).

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Відео дня

О 23:09 стало відомо, що кілька груп "шахедів" на півдні Миколаївщини прямують на північний захід. Нова група "шахедів" над акваторією Чорного моря курсом на південь Одещини.

О 23:06 надійшла інформацію про те, що ще одна група "шахедів" рухється на Дніпро з півночі.

О 23:02 повідомлялося, що група "шахедів" рухаються вздовж русла Південного Буга у напрямку Миколаєва.

О 22:59 мешканців Дніпра попередили, що "шахеди" рухаються на Дніпро з півночі.

О 22:52 Повітряні сили повідомили, що "шахеди" на півночі Дніпропетровщини прямують у напрямку Дніпра. Кілька груп "шахедів" на півдні Миколаївщини рухаються курсом на Одещину, нові групи "шахедів" над акваторією Чорного моря прямують на північ та північний захід.