В районі машинного відділення у ватерлінії утворилася видно діру.

У мережі з'явилося відео пошкоджень російського танкера Sig, який був атакований морським дроном в Чорному морі. Сталося це в ніч з 4 на 5 серпня 2023 року.

На опублікованих кадрах видно, що в районі машинного відділення у ватерлінії утворилася величезна пробоїна.

Відзначимо, що цей танкер був побудований в 2014 році. Він перебуває під санкціями США, куди потрапив внаслідок доставки авіаційного палива з окупованого Криму до Сирії.

Атака дрона на танкер Sig

У ніч на 5 серпня в Керченській протоці морський дрон атакував російський танкер Sig. Після атаки екіпаж судна повідомляв, що воно не може пересуватися самостійно, а машинне відділення заповнила вода.

Джерела УНІАН повідомили, що до нічної атаки на підсанкційний танкер причетна Служба безпеки України. Відомо, що цей корабель перевозив паливо для російських окупантів.

За даними росЗМІ, під час на борту перебували 11 осіб. Більшість відбулися саднами. У самому ж танкері утворилася двометрова пробоїна.

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