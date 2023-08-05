Росіяни заявили, що планують відремонтувати пошкоджено судно.

У Росії стверджують, що танкер "Сіг", який вночі 5 серпня атакував морський дрон, перебуває на плаву. Окупанти зазначили, що надходження води всередину аварійного судна немає, машинне відділення задраєно.

Про це повідомляє "Росморречфлот" у Телеграм. У публікації наголошується, що забруднення навколишнього середовища нібито немає, а екіпаж судна в порядку.

"Про розвиток ситуації з танкером "Сіг". Станом на 17:00 05.08.2023 до місця стоянки аварійного судна "Сіг" прибув РВК "Водолаз Кузьміних" із водолазною станцією, обладнанням та фахівцями для проведення підводно-технічних робіт. За доповіддю координатора АСО на місці до кінця дня планується завершити водолазне обстеження підводної частини танкера, результати якого ляжуть в основу плану робіт з усунення отриманих судном пошкоджень. Самі роботи планується провести в неділю 06.08.23 після доставки всіх матеріалів, необхідних для закладення пробоїни", – йдеться у повідомленні.

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"Росморречфлот" наголошує, що судна Азово-Чорноморської філії "Морспасслужбы" продовжують забезпечувати безпечну стоянку аварійного судна та проведення аварійно-рятувальних робіт.

Атака дрона на російський танкер

В ніч проти 5 серпня в Керченській протоці було атаковано російський танкер "Сіг". Це судно перебуває під санкціями. Екіпаж повідомляв, що танкер не може пересуватися самостійно, а машинне відділення затопило.

Джерела УНІАН повідомили, що до нічної атаки причетна Служба безпеки України. Зазначається, що цей танкер перевозив паливо для російських окупантів.

РосЗМІ повідомляли, що під час атаки дрона на борту судна перебували 11 людей. Більшість отримали садна, проте всі, окрім однієї жінки, від медичної допомоги відмовилися. У судні утворилася двометрова пробоїна.

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