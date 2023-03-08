Безпілотниками росіяни атакували Україну з північного напрямку.

Вночі сили протиповітряної оборони України знищили два дрони-камікадзе Shahed.

"Опівночі 8 березня протиповітряною обороною знищено два іранських дрона-камікадзе Shahed-131/136", - повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що безпілотниками росіяни атакували Україну з північного напрямку.

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Втрати Росії в Україні - дані Генштабу на 8 березня

Як писав УНІАН, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року орієнтовно складають 155 530 чоловік особового складу. Також Росія втратила в Україні: танків - 3436, бойових броньованих машин - 6723, артилерійських систем - 2463, РСЗВ - 488, засобів ППО - 253.

Командувач Військово-Повітряних сил США в Європі та Африці генерал BBC Джеймс Хеккер заявив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗСУ вдалося знищити понад 70 літаків російської армії.

За словами генерала, ЗСУ набагато краще проявляють себе в повітрі, на відміну від росіян. Також він зазначив, що на даний момент обидві сторони не можуть вільно застосовувати авіацію на фронті для прикриття контрнаступальних операцій через наявність протиповітряної та протиракетної оборони.