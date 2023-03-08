Українські воїни перетворили на металобрухт десятки одиниць техніки РФ.

Українські захисники щодня женуть російських окупантів з нашої землі. За останню добу, 7 березня, бійці Збройних сил України ліквідували 700 загарбників.

За інформацією Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 155 530 (+700) осіб;

танків - 3436 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин - 6723 (+9) одиниці;

артилерійських систем - 2463 (+7) одиниці;

РСЗВ - 488 (+0) одиниць;

засобів ППО - 253 (+3) Єдинці;

літаків - 303 (+1) одиниці;

вертольотів - 289 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2098 (+3) одиниць;

крилатих ракет - 873 (+0) одиниці;

кораблів / катерів - 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн - 5330 (+7) одиниць;

спеціальної техніки - 236 (+2) одиниць.

Ситуація на фронті станом на 8 березня - що відомо

За минулу добу ЗСУ відбили 140 атак росіян на різних ділянках фронту. Ворог сконцентрували свої атаки на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Росіяни також продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам'янки, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області.

Відео дня

Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження окупантів. Наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Крім того, українські ракетники і артилеристи вразили один ЗРК "Бук-М1-2", п'ять районів зосередження живої сили противника, 3 склади паливно-мастильних матеріалів і один комплекс радіолокаційної розвідки і контролю "Зоопарк".

При цьому росіяни завдали 24 авіаційних і 1 ракетний удар по українських територіях, а також застосували іранські дрони-камікадзе Шахед-136.

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