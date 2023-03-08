Наразі обидві сторони не можуть вільно застосовувати авіацію на фронті через розгортання власних систем ППО.

Командувач військово-повітряних сил США в Європі та Африці генерал BBC Джеймс Хеккер порівняв втрати авіації між Україною та Росією та зазначив, що ЗСУ набагато краще проявляють себе в повітрі, на відміну від росіян. Як відомо, наразі українські льотчики проходять тестування на військовій базі в США.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗСУ вдалося знищити понад 70 літаків ворожої армії, тоді як успіхи РФ суттєво менші - не більше ніж 60 літаків, констатував генерал під час своєї конференції в Колорадо.

За його словами, наразі обидві сторони не можуть вільно застосовувати авіацію на фронті для прикриття контрнаступних операцій через наявність протиповітряної та антиракетної оборони.

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Через ефективність засобів ППО значна частина авіації просто "марна" на полі бою, вважає Джеймс Хеккер. За його словами, цей факт може вплинути на плани української армії щодо наступних контрнаступальних дій проти РФ, адже відсутність повітряної підтримки створює труднощі для відповідних маневрів.

Також Хаккер нагадав, що США вже надали Україні ефективні засоби для знищення російських радарів в повітряному просторі. Йдеться про ракети AGM-88 HARM. За його словами, за останні три тижні ЗСУ також отримали від США бомби точного наведення JDAM. Ці снаряди відрізняються збільшеним радіусом дії, що є їх суттєвою перевагою в порівнянні з іншими американськими системами HIMARS.

Росія втрачає свою авіацію у зіткненнях із ЗСУ

Нагадаємо, що вторгнення РФ до України призвело до знищення чималої кількості літаків військового флоту Росії. Буквально вчора війська України похвалилися знищенням російського літака Су-25. Такі новини у своїх зведеннях Генштаб повідомляє доволі часто.

Наразі агресор не здатний швидко відновити свої втрати, адже для будівництва літальних апаратів лідер РФ Володимир Путін, попри свою критику Заходу, використовував саме західні технології та запчастини. Раніше російський пропагандист Володимир Соловйов навіть пропонував розпочати війну проти головних країн-виробників для того, щоб поглинути їх економіку та забезпечити потреби РФ.

Наразі відомо у РФ з декількох літаків, що розвалюються, збирають один.

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