Українські бійці знищили вісім БПЛА.

У Повітряних силах уточнили, що російські війська запустили з Брянської області Росії по Україні 12 БПЛА Shahed, з яких вісім було знищено.

Як повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України, противник атакував з північного напрямку (Брянська область) ударними дронами-камікадзе.

"Окупанти застосували до 12 ударних дронів Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр" Повітряних сил у взаємодії з ППО Сухопутних Військ ЗС України знищено вісім Shahed", - повідомляє командування Повітряних сил.

Атака РФ дронами Shahed - що повідомлялося

Як писав УНІАН, вночі 21 квітня в ряді українських областей оголосили повітряну тривогу, пов'язана вона була з атакою дронами-камікадзе Shahed.

Пізніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про роботу ППО.

Напередодні, керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк сказала, що російські загарбники отримали і вже використовують додаткову партію дронів-камікадзе для здійснення атак на українські території.

Вона зазначила, що доведені до критичного мінімуму їх ракетні запаси змушують їх брати такі паузи і вишукувати альтернативні способи тиску на тилові райони України. Саме тому вони в очікуванні додаткової партії дронів-камікадзе брали таку паузу. Тепер вони отримали цю партію і починають її використовувати.

Вас також можуть зацікавити новини: