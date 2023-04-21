Зокрема, найманці "Вагнера" намагалися просунутися до шосе 0506, або до так званої "траси життя", яка проходить через Хромово в Бахмут.

Російські окупанти ведуть штурмові операції у Бахмуті і його околицях, а саме в районі Хромово.

Про це йдеться у новому огляді Інституту вивчення війни (ISW). Там зазначили, що за деякими даними, регулярні війська намагалися просунутися до Ступочок в 14 км на північний захід від Бахмута, в той час як "вагнерівці" продовжували атаки з центральної, південної та північної частин Бахмута.

Як йдеться у зведенні, найманці "Вагнера" намагалися просунутися до шосе 0506 або до так званої "траси життя", яка проходить через Хромово в Бахмут і яке ЗСУ використовують в якості наземної лінії зв'язку з Бахмутом. "На кадрах з геолокацією, опублікованих 20 квітня, видно, як ЗСУ обстрілюють російські позиції на північний захід від Хромового", - йдеться в огляді ISW.

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Ситуація в Бахмуті

Військово-політичний оглядач, OSINT-експерт Олександр Коваленко повідомив, що російські окупанти, ймовірно, прорвалися до так званої "траси життя" ЗСУ 0506 у Бахмуті і зайняли позиції на відстані ведення стрілецького вогню.

Також 20 квітня в Інституті вивчення війни повідомили, що Бахмут окупований майже на 87,9%. "Вагнерівці", ймовірно, захопили район на північ від вулиці Весела, включаючи міську лікарню №2.

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