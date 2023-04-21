Людей закликають не ігнорувати тривогу.

У Києві, Київській, Чернігівській та Житомирській областях лунає повітряна тривога. В Київській обласній військовій адміністрації попередили про можливу атаку дронами-камікадзе.

"Київщина! Загроза атаки ворожих дронів. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та близьких!" – йдеться у повідомленні КОВА.

Не ігнорувати повітряну тривогу там, де вона оголошена, також закликає голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Оновлено 01:05: Єрмак повідомив про роботу ППО. Аналогічну заяву зробили в Київській ОВА.

"У Київській області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші. У жодному разі не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів протиповітряної оборони", – наголосили в ОВА.

Атаки дронами по Україні

Ввечері 19 квітня росіяни запустили по Україні 11 іранських дронів-камікадзе типу Shahed 136/131. Станом на 00:20 20 квітня українські захисники змогли збити 10 із них.

Незадовго до цього повідомлялося про знищення ворожих безпілотників у небі над Дніпром. За словами глави ОП Андрія Єрмака, там спрацювала ППО.

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