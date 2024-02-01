Росіяни системами ППО самі позначають об’єкти у Криму, які варті уваги українській стороні, тому ретельно слідкуємо.

У Силах оборони півдня прокоментували учорашню "бавовну" у Криму, зокрема Бельбеку.

Так, начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зауважила, що окупанти й самі вже інформували про наслідки влучання українських ракет.

"Власне, окупанти і самі визнали, що 5 ракет знайшли прихисток на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося. І визнали, в тому числі, і свою неспроможність вчасно розосередити льотний склад. Зокрема літаки, які були пошкоджені в самому Бельбеку. Ну, і підтвердження командувача повітряних сил, що Крим – це Україна і ми повертаємо своє", - зазначила вона.

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За її інформацією, на території тимчасово окупованого Криму базується переважно тактична авіація росіян.

"Це різні модифікації, які власне злітають і тероризують і акваторію Азовського і Чорного моря, це напрямки, за якими ворог час від часу влаштовує нам так звані точкові ракетні атаки, і вилітає для збирання інформації", - розповіла Гуменюк.

Щодо того, наскільки багато систем протиповітряного захисту РФ встановила на території українського півострова, Гуменюк наголосила, що "скільки б систем ППО росіяни не стягнули в Крим, кожну знайдемо і з кожною попрацюємо індивідуально". Вона додала, що росіяни своїми системами ППО самі підказують, куди варто поцілити українським силам.

"Зокрема і перекриття руху на Керченському мості знов було пов’язано з переорієнтуванням систем ППО. Вони намагаються покращити захист тих об’єктів, які вважають наразі для себе стратегічно важливими. І ми спостерігаємо ретельно за цими маневрами. І розуміємо, що в принципі розташування систем ППО певним чином позначає об’єкти, які варті нашої уваги", - сказала Гуменюк.

Атака на аеродром Бельбек

Як повідомляв УНІАН, вчора в районі аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Міноборони РФ заявило про збиття 20 "українських" ракет.

Стверджувалось, що уламки впали на територію військової частини в районі н.п. Любимівка Республіки Крим, де розташований аеродром "Бельбек". За їхнім твердженням, російська авіація пошкоджень не отримала.

Також вчора у мережах повідомлялось, що у Щолкіному було чутно вибух у районі Казантипу, також звуки "бавовни" лунали у Євпаторії та Саках. На північному боці Севастополя щось дуже горить, писали місцеві телеграм-канали.

За даними місцевого партизанського руху АТЕШ, також неспокійно було в Джанкої.

Сьогодні речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону сказав про успішні результати учорашньої атаки української авіації на кримський Бельбек, де розташовний військовий аеродром окупантів. Але інформація поки без деталей.

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