Дим з'явився над селищем Гвардійське

В районі аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму лунають вибухи, пишуть ЗМІ.

Оновлено 16:52 У Щолкіному було чутно вибух у районі Казантипу, також звуки "бавовни" лунають у Євпаторії та Саках. На північному боці Севастополя щось дуже горить, пишуть місцеві телеграм-канали.

Раніше дим фіксували над селищем Гвардійське, уточнювала моніторингова група "Кримський вітер", публікуючи кадри.

Там також зазначають, що вибухи можна почути в багатьох районах півострова. У Сімферополі, можливо, є "прильоти".

За даними місцевого партизанського руху АТЕШ, також неспокійно в Джанкої.

"Джанкой привіт. Подробиці скоро", - інтригують там.

Ситуація в Криму - минулого тижня в Криму теж були вибухи

Відзначимо, що в останній раз потужно грюкало в Криму 24 січня. Про роботу ППО місцеві пабліки повідомили з вечора. Зазначалося, що тимчасово непідконтрольний Україні півострів атакували дрони. Вибухи фіксували в Сакському районі та в Новофедорівці. Пізніше окупаційна влада Росії підтвердила, що відбивалася від атаки.

Раніше 4 січня ВСУ повідомили про удар по командному пункту з'єднання військ Росії, розташованому недалеко від Севастополя.

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