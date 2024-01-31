Він подякував усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності.

Командувач Повітряних сил ЗСУ МИкола Олещук підтвердив роботу по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

"А ви знали, що у складі Повітряних сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек! Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!", - прокоментував Олещук.

Інших подробиць про вибухи на аеродромі він не навів.

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Вибуки в окупованому Криму

В районі аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму сьогодні увечері пролунали вибухи.