Він також повідомив, що росіяни продовжують бути присутніми у повітряному просторі над Чорним морем, здебільшого проводять розвідку.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук сказав про успішні результати учорашньої атаки української авіації на кримський Бельбек, де розташовний військовий аеродром окупантів, але поки без деталей.

"Можу повідомити лише, що скоріш за все, недопрацювала. Але будемо чекати на офіційні повідомлення. Бачили ці чудові кадри з Бельбеку, куди, як наголосив очільник Повітряних сил ЗСУ, українські авіатори мають повернутись", - сказав військовий в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, чи може він сказати, по яких об’єктах працювало російське ППО у Бельбеку

Плетенчук за секунду додав, що "і ми, обов’язково маємо повернутися в Крим – кримські моряки". За його інформацією, наразі росіяни продовжують бути присутніми у повітряному просторі над Чорним морем, здебільшого проводять розвідку.

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"На жаль, присутність їх там є сьогодні. Здебільшого ведуть розвідку. Перебувають різні одиниці, періодично міняються. Але здебільшого, з тої інформації, що я бачив останню, проводили саме заходи з розвідки повітряного простору", - сказав Плетенчук.

Атака на аеродром Бельбек

Як повідомляв УНІАН, вчора в районі аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Спочатку про це стало відомо з соцмереж. Потім Міноборони РФ заявило про збиття 20 "українських" ракет. 17 з них, ніби-то, знищили над акваторією Чорного моря. Ще три - над територією Криму.

Крім того, російське міністерство повідомило, що уламки українських ракет впали на територію військової частини в районі н.п. Любимівка Республіки Крим, де розташований аеродром "Бельбек". За їхнім твердженням, російська авіація пошкоджень не отримала.

Також вчора у мережах повідомлялось, що у Щолкіному було чутно вибух у районі Казантипу, також звуки "бавовни" лунали у Євпаторії та Саках. На північному боці Севастополя щось дуже горить, писали місцеві телеграм-канали.

За даними місцевого партизанського руху АТЕШ, також неспокійно в Джанкої.

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