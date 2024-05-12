Атака на Харківщину: Росія відправила на штурм африканських найманців

За даними партизанів, більшість найманців не повертаються після "м'ясних" штурмів.

У наступі на Харківську область задіяно африканський корпус найманців.

Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ" з посиланням на джерела у штабі 44 армійському корпусі РФ, Росія задіє африканський корпус у наступі на Харківську область. Вони вже зазнають величезних втрат.

"Найманці не були готові до такої війни. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів. Усю підготовку цього корпусу ми могли бачити на параді, де 20 людей виконали традиційний військовий танець", - пише "АТЕШ".

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Є дані про те, що в Харківській області є і найманці, які вже воювали в Малі та Лівії. Рух зауважує, що Росіян вербує і залучає найманців із бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати. "Усі країни світу повинні подумати, чи варто взаємодіяти з такою країною", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Харківщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наразі у Харківській області тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.

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