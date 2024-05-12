В тому районі тривають жорсткі бої.

У Харківській області тривають важкі бої. Ворог має просування у населеному пункті Глибоке.

Як повідомляє моніторингова група DeepState, воїни підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Сил оборони "Гострі картузи" систематично завдають ураження по піхоті ворога в окопах східніше Глибокого.

"На жаль, дані кадри свідчать, що ворогу вдалося ще просунутися вглиб територій. В тому районі тривають жорсткі бої", - пише проект.

Ситуація на Харківщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наразі у Харківській області тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.

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