Внаслідок удару повністю знищений житловий будинок

Вночі російські війська нанесли ракетний удар по місту Чугуїв Харківської області, повідомляє у Telegram голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані 3 поряд розташовані приватні будинки. У 7 будинках пошкоджено скління вікон та дахи. Внаслідок удару загинула 67-річна жінка", – написав Синєгубов.

Він також додав, що збільшилася кількість жертв після удару РФ по с. Великий Бурлук Куп‘янського району. Ракета влучила у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Загинули двоє чоловіків та одна жінка. П'ятеро людей трамвовані. Ще дві жінки знаходяться під завалами.

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РФ нанесла черговий масований удар по Україні: важливі новини

Цього ранку російські окупанти завдали масованого ракетного удару по низці областей України.

Як повідомляв УНІАН,Росія вдарила ракетами по Львову. Постраждали люди, в будинках вибило вікна. Через атаку, двоє містян отримали різані рани.

Атакував ворог і столицю. Повідомляється, що ракети різного типу заходили на Київ з різних напрямків. Сили ППО знищили усі ворожі цілі, які прямували на столицю.

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