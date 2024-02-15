Ракети заходили на столицю з різних напрямків.

Рано вранці, 15 лютого, російські окупаційні війська знову атакували Україну ракетами. Під ударом опинилась і столиця.

Як повідомляє КМВА, цього разу атака була комбінована. Ракети різного типу заходили на Київ з різних напрямків.

Зазначається, що повітряна тривога у столиці тривала понад 2 години. Сили ППО знищили усі ворожі цілі, які прямували на Київ.

Відео дня

"За оперативною інформацією - в столиці без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі. Дякуємо воїнам ППО за відмінну роботу. Підтримуємо Збройні Сили України! Від кожного з нас залежить наближення миру в Україні після нашої перемоги", - йдеться у повідомленні.

Ракетна атака на Україну

Для атаки Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники. Про зліт кількох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

ППО працювала у Києві та області, Львівський, Хмельницькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Попередньо, є влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя, а у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна.

Вже о 7 ранку почали оголошувати відбій повітряної тривоги..

Вас також можуть зацікавити новини: