Ракети заходили на ціль як балістика: Ігнат розповів про особливості нічної атаки

Усі ракети фактично летіли на ціль як балістичні. Для їхнього перехоплення потрібна система Patriot.

Росіяни завдали нового удару по Україні, під час якого всі ракети заходили на ціль як балістика, а основним напрямком удару був Київ.

Про це в етері Київ 24 сказав Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ. Він зауважив, що ворог застосовує подібну тактику атаки не вперше.

"Сьогодні противник завдав такого удару. Всі ракети фактично заходять на ціль як балістика. Для їх перехоплення потрібна система Patriot і ракети", - підкреслив Ігнат.

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Речник додав, що перша хвиля атаки російських окупантів відбувалася о 22:00, друга - опівночі а після - о 02:00 та 03:00.

"Основний напрямок удару, звісно, столиця України. В медіа вже розібрали об’єкти, які потенційно були під ударом. Звісно, що об’єкти критичної інфраструктури, підприємства та логістичні будівлі", - сказав Ігнат.

Нічна атака по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 22 жовтня російська окупаційна армія завдала по Україні масованого комбінованого удару із застосуванням ракет "Іскандер-М"/С-400/"Циркон"/ "Онікс" та дронів.

Згідно з попередніми даними, станом на 09:00, українською протиповітряною обороною було збито/подавлено 181 ворожий безпілотник типу Shahed (87 з них - реактивні), "Гербера" та інших типів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час нічної атаки на Київ було запущено 21 ракету. Унаслідок цього в місті пошкоджено багато об’єктів. Це будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства, а також монастир. Унаслідок цієї атаки 34 людини зазнали поранень, з них 5 - діти. Ще двоє людей загинуло.

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