Нічна атака на Київ та область: загинула дитина, є поранені та численні руйнування (фото, відео)

У столиці наслідки удару зафіксовані в 4-х районах.

Внаслідок нічної атаки росіян у Києві та Київській області є загиблі та поранені. Пожежі та руйнування зафіксовані у чотирьох районах міста.

Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram-каналі, у Києві з вечора 29 вересня та проти ночі 30 вересня внаслідок російського обстрілу сталися пожежі та руйнування у чотирьох районах міста. Двоє людей загинули, ще четверо – постраждали.

Так, у Святошинському районі горів приватний будинок, пошкоджені ще близько 10. У Соломʼянському районі горів травʼяний настил на відкритій території. А у Голосіївському сталося загоряння лазні, побутівки та бетонозмішувача.

"Подільський район: ворог поцілив у нежитлову будівлю, через що виникла пожежа покрівлі та будматеріалів на 6 поверсі. Також пожежа та руйнування після атаки РФ виникли у складській будівлі", - повідомили у ДСНС і додали, що ще за однією адресою сталася пожежа двоповерхового приватного будинку.

Київська область

Унаслідок масованої ракетної атаки Росії в області загинула дитина, а ще троє людей зазнали травм. Серед поранених також є дитина.

Як повідомили рятувальники, у Вишгороді зруйновано приватний житловий будинок. Під час пошуково-рятувальних робіт під завалами рятувальники виявили дитину 2012 року народження. "Надзвичайники намагалися врятувати дитину. На жаль, врятувати її не вдалося", - зазначили у Службі.

Крім того, в місті виникли пожежі у приватному житловому будинку та господарській будівлі. Знищені вісім гаражів. Кількість пошкоджених та знищених автомобілів уточнюється.

Атаки по Києву

Як повідомляв УНІАН, останнім часом Росія особливо активно атакує Київ вдень та вночі. Зокрема, після атаки на столицю в ніч на 24 вересня в одному з районів Києва виявили залишки російської ракети "Іскандер-М".

Унаслідок обстрілу було пошкоджено понад 50 цивільних обʼєктів, зокрема, житлові будинки, поштові відділення, пологовий будинок та текстильне підприємство. Були загиблі та поранені.

Повітряні сили Збройних сил заявили, що в ніч проти 30 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами "Циркон"/"Онікс", балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 та 188 ударними безпілотниками типу Shahed (86 із них - реактивні). Основнним напрямком удару була Київщина.

Згідно з попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною було збито/подавлено 160 цілей: 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400/"Циркон"/ "Онікс", а також 155 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 18 локаціях.

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