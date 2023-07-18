Трафік російського туризму до окупованого Криму блокує російську логістику на південь України на фоні українського контрнаступу.

Вчорашня атака на Кримський міст, що призвела до часткової руйнації прольотів і порушення автомобільного руху, ймовірно, ускладнить російську логістику на півдні України, йдеться у останньому звіті Інституту вивчення війни.

Як зазначається, судячи з відеозаписів, один проліт мосту через Керченську протоку обвалився, а інший проліт пошкоджено. У Мінтрансі Росії стверджували, що удари не пошкодили залізничний міст або опори автомобільного мосту, а через кілька годин після удару залізничний рух через Керченський міст відновився. Російська окупаційна влада перенаправила інтенсивний цивільний транспорт з окупованого Криму до Росії через окупований південь України, а російські джерела повідомили про значні затори в Джанкойському районі Криму та окупованій Херсонській області в бік Мелітополя.

"Триваюча нездатність російського уряду перевести російське суспільство на воєнний стан матиме значний вплив на російську логістику, оскільки трафік російського туризму до окупованого Криму блокує російську логістику на південь України в розпал українського контрнаступу", - йдеться у звіті.

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Зазначається, що російські туристи, які втікали з окупованого Криму, ймовірно, ускладнили трафік і ускладнили російську логістику з Криму в тилові райони Запорізької та Херсонської областей. Окупаційна влада попросила цивільних осіб розглянути альтернативні шляхи евакуації, щоб пом’якшити безпосередні проблеми з транспортом.

Як зазначають аналітики, Кримський міст проходить уздовж однієї з двох наземних ліній зв’язку (GLOCs), що підтримують південне угруповання військ Росії, а інший маршрут проходить через окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Цей маршрут матеріально-технічного забезпечення тепер є єдиною точкою постачання великої кількості механізованих російських сил на півдні України, необхідних для протистояння українському контрнаступу.

"Водночас російські та окупаційні чиновники продовжували рекламувати окупований Крим як туристичний напрямок, однак закликаючи російських цивільних проїжджати через зону бойових дій, а не радити їм уникати її, як це зробив би відповідальний уряд… Президент Росії Володимир Путін навіть наказав використовувати російські військові засоби для переправлення туристів через Керченську протоку", - зазначають аналітики.

Відповідно, роблять висновок аналітики, російська логістика на півдні України, ймовірно, постраждає в короткостроковій та середньостроковій перспективі. Тож російські формування в Запорізькій області, які вже скаржаться на дефіцит постачання, матимуть ще більші проблеми, якщо туристичні та інші цивільні перевезення сповільнюватимуть матеріально-технічні маршрути підтримки російських сил на півдні України.

Атака на Кримський міст - що треба знати

Вранці 17 липня на Кримському мосту стався вибух, внаслідок чого один з прольотів автомобільної частини моста обрушився, інший пошкоджено. Це призвело до зупинки автомобільного руху і багатокілометрових заторів. На півострові виявилися заблокованими близько 50 тисяч російських туристів.

Росія вже традиційно звинувачує у завданні ударів Київ, водночас Україна офіційно заперечує причетність до ударів.

Так, у СБУ зазначали, що подробицями атаки поділяться лише після перемоги.

Водночас у Офісі президента висловлювали думку, що міст могли підірвати самі ж росіяни. Керівниця Об'єднаного коордиційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк також не виключила, що Росія сама могла здійснити таку провокацію, з метою вийти із зернової угоди.

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