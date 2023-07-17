Пором через Керченську протоку зараз не працює.

Після "інциденту" на мосту через Керченську протоку, який вкотре зробив побудоване окупантам для забезпечення сполучення між півостровом і Росією спорудження непридатним для використання, в Криму застрягли кілька десятків тисяч "туристів" з країни-агресора.

Як повідомляють російські пропагандистські агентства РІА Новини і ТАСС, у близько 50 тисяч росіян, більшість яких потрапили на півострів на власних авто, тепер є тільки два варіанти, як залишити Крим – через зону бойових дій або на поромі через Керченську протоку, який зараз, однак, не працює.

"Заступник голови уряду" окупантів в Запорізькій області Андрій Козенко попередив, що російським туристам, які будуть в'їжджати в регіон з Криму, необхідно враховувати "обмеження, що діють в зоні спецоперації, в тому числі комендантську годину". З травня окупанти обмежують пересування громадян вулицями з 21.00 до 05.00 години.

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Вибухи на Кримському мосту - що потрібно знати

Вранці 17 липня на Кримському мосту знову пролунали вибухи. В результаті інциденту був зруйнований один з прольотів транспортного об'єкта, що підтверджують фото атакованого мосту. Країна-агресор повідомляє про кількох загиблих – жителів Бєлгородської області РФ.

Після того, як частина мосту була зруйнована, окупанти перекрили рух, що спровокувало багатокілометрові затори з боку Краснодарського краю. Повідомлялося про кількох загиблих росіян з Бєлгородської області.

ЗМІ з посиланням на анонімні джерела стверджують, що атака по мосту – спецоперація СБУ та ВМС України із застосуванням безпілотників. У службі кажуть, що розкриють всі деталі щодо організації "бавовни" на Кримському мосту після перемоги України у війні.

Припускають, що пошкодження Кримського мосту суттєво вплине на шляхи постачання російських окупантів.

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