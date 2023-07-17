Юсов зазначив, що через руйнування секції моста, у росіян виникнуть проблеми з логістикою.

Україна не підтверджує свою причетність до ранкових вибухів на незаконно збудованому окупантами Кримському мосту, які, за попередніми даними, спричинили руйнування одного з прольотів.

У коментарі "Суспільному" представник військової розвідки Андрій Юсов зазначив, що ГУР інцидент не коментує. "Зараз весь світ бачить багато кілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього - ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст - конструкція там зайва".

Водночас він зазначив, що через руйнування секції моста, у росіян виникнуть проблеми з логістикою. "Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні перерваги для українських сил оборони", - відповів Юсов.

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Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, своєю чергою, припустила, що вибухи на Кримському мосту можуть бути провокацією самого ворога, щоби, зокрема, зірвати "зернову угоду".

"Характерним є те, що при такому зосередженні корабельного угрупування в цьому районі і загального напруження довкола питання щодо пролонгації "зернової угоди", створення провокацій, про які дуже гучно повідомляє окупаційна "влада" Криму, є типовим способом вирішення подібних питань з боку Росії", - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вибухи на Кримському мосту 17 липня - головне

Сьогодні вранці, 17 липня 2023 року, на Кримському мосту прогриміли нові вибухи. Російські ЗМІ писали про руйнування одного з прольотів залізничного полотна. На під'їзді з боку Краснодарського краю утворився багатокілометровий затор.

Окупаційна "влада" Криму назвала інцидент "надзвичайною подією" і завбачливо перекрила рух на мосту, щоби уникнути "витоку" інформації про наслідки можливого удару.

Хоча Україна не підтверджує "бавовну", проте російські пропагандисти та їхні посіпаки вже звинуватили у вибухах ЗСУ. Дехто з рашистів припускає завдання по інфраструктурному об'єкту ракетних ударів. Проте доказів цьому наразі немає.

Це не перші вибухи на Кримському мосту. Раніше логістичний шлях росіян підхопив "бавовну" у жовтні 2022 року - коли ЗСУ готувалися до звільнення Херсонської області. Тоді стверджували, що вибухівку на міст провезла вантажівка з громадянином Росії за кермом. Усували наслідки руйнувань окупанти багато місяців.

Україна не приховує, що має намір звільняти Крим військовим шляхом, про що, в свою чергу, говорив і глава ГУР Кирило Буданов, і президент Володимир Зеленський. Експерт Олексій Арестович пізніше зазначив, що насамперед у Криму під удар потрапить Керченський міст.

На першому етапі українські сили мали б завдати далекобійних ударів по військовій інфраструктурі ЧФ РФ, на другому - вразити інші важливі для окупантів цілі, щоб зробити півострів непридатним для військ армії країни-агресора, пояснив раніше колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

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